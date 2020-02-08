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Жесткая посадка: В аэропорту Рейкьявика самолет приземлился на двигатель (Фото)

Жесткая посадка: В аэропорту Рейкьявика самолет приземлился на двигатель (Фото)
12:01 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:На борту самолета находилось 166 пассажиров, в том числе шесть членов экипажа.

В аэропорту столицы Исландии Кефлавик подвергся жесткой посадке Boeing 757-200 со 166 людьми на борту. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Simple Flying.

Самолет авиакомпании Icelandair, который прибыл из Берлина, совершал посадку во второй половине дня 7 февраля в условиях шторма, ветер дул со скоростью 56 узлов (около 103 км/ч).

Во время посадки у самолета отказало правое шасси. Пассажиры сообщили, что самолет подпрыгнул при посадке, шасси сломалось после повторного контакта с поверхностью взлетно-посадочной полосы.

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После этого самолет наклонился на корпус одного из двигателей. На момент остановки машины с двигателя уже начали вырываться языки пламени.

На борту самолета находились 166 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Первоначально самолет входил в состав флота Iberia, во флот Icelandair он поступил в 2007 году. С тех пор он был с авиакомпанией все время, за исключением короткого периода, когда он был арендован для международных авиалиний Ганы.

Как сообщалось ранее, на этой неделе в Стамбуле самолет при посадке сошел со взлетно-посадочной полосы и раскололся на три части. В результате катастрофы погибли три человека, пострадали 179.

Напомним, В аэропорту Бангкока тягач столкнулся с самолетом, водитель погиб.

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Аэропорт, Самолет, Рейкьявик.
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