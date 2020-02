Жесткая посадка: В аэропорту Рейкьявика самолет приземлился на двигатель (Фото)

В аэропорту столицы Исландии Кефлавик подвергся жесткой посадке Boeing 757-200 со 166 людьми на борту. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Simple Flying.

Самолет авиакомпании Icelandair, который прибыл из Берлина, совершал посадку во второй половине дня 7 февраля в условиях шторма, ветер дул со скоростью 56 узлов (около 103 км/ч).

Во время посадки у самолета отказало правое шасси. Пассажиры сообщили, что самолет подпрыгнул при посадке, шасси сломалось после повторного контакта с поверхностью взлетно-посадочной полосы.

После этого самолет наклонился на корпус одного из двигателей. На момент остановки машины с двигателя уже начали вырываться языки пламени.

#Icelandair, Boeing 757 (TF-FIA) #FI529 from #Berlin experienced right main gear collapse upon landing at #Keflavik Airport in #Iceland. There were 166 pax on board, no injuries reported. At the time of the landing the wind was 40 kts with 53 kts gusts. #aviation #boeing #avgeek pic.twitter.com/AS2Yt1LF0Q

— FlightMode (@FlightModeblog) February 7, 2020