В Испании еще один человек заразился коронавирусом

Новости мира:В Испании зафиксирован второй случай коронавируса, заболел гражданин Британии.

Гражданин Великобритании сдал положительный результат на коронавирус на Майорке, это второй подтвержденный случай заболевания в стране. Об этом сообщает Reuters.

Пациент является одним из четырех членов британской семьи, взятых под наблюдение на Майорке в пятницу после контакта с кем-то во Франции, кому впоследствии был поставлен диагноз вируса.

Пресс-секретарь больницы сообщил, что результаты анализов для жены и двух дочерей мужчины оказались отрицательными.

Ранее стало известно, что пятеро британских граждан заразились коронавирусом во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции, после пребывания в одном шале с человеком, который был в Сингапуре.

Число погибших от нового коронавируса в материковом Китае превысило 800 человек в воскресенье. По официальным данным, в Китае было подтверждено более 37 000 случаев заболевания, в то время как вирус, по официальным данным, распространен в 27 других странах и регионах, заразив более 330 человек.

Напомним, в МОЗ заявили, что в мире коронавирусом заболело 38 тысяч человек.