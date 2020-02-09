Срок за дискриминацию ЛГБТ: в Швейцарии прошел референдум

Новости мира:В Швейцарии на референдуме запретили дискриминацию ЛГБТ.

В Швейцарии на федеральном уровне проголосовали за уголовную ответственность из-за дискриминации сексуальной ориентации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международную информационную службу Swissinfo.

"В эти выходные швейцарцы на федеральном уровне проголосовали по двум законопроектам. Согласно первым прогнозам, граждане поддерживают предложение сделать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации уголовно наказуемым правонарушением", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что швейцарское уголовное законодательство уже защищает от дискриминации по признаку цвета кожи, религии или этнической принадлежности.

"Теперь эта так называемая "антирасистская уголовная норма" будет дополнена запретом дискриминации людей по признаку их сексуальной ориентации… В пользу расширения "антирасистской нормы" свои голоса отдали 62% лиц с правом голоса", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что самую высокую поддержку предложение получило в городских регионах с левыми убеждениями, тогда как в сельских регионах, где преобладают правые убеждения, оно получило куда меньше голосов в свою пользу.

"Кроме того, народ отверг социалистическое по своему характеру требование в принудительном порядке сделать 10% всего нового жилья государственным и социальным, то есть дешевым", - добавили в СМИ.