Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Первый украинец заразился коронавирусом
Первый украинец заразился коронавирусом
Стрельба в Мукачево: в город прибыли нацгвардейцы
Стрельба в Мукачево: в город прибыли нацгвардейцы
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Борац: онлайн-трансляция матча (Видео)
Оскар-2020: немного о претендентах на "Лучшую мужскую роль"
Оскар-2020: немного о претендентах на "Лучшую мужскую роль"

Срок за дискриминацию ЛГБТ: в Швейцарии прошел референдум

Срок за дискриминацию ЛГБТ: в Швейцарии прошел референдум
18:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира:В Швейцарии на референдуме запретили дискриминацию ЛГБТ.

В Швейцарии на федеральном уровне проголосовали за уголовную ответственность из-за дискриминации сексуальной ориентации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международную информационную службу Swissinfo.

"В эти выходные швейцарцы на федеральном уровне проголосовали по двум законопроектам. Согласно первым прогнозам, граждане поддерживают предложение сделать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации уголовно наказуемым правонарушением", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что швейцарское уголовное законодательство уже защищает от дискриминации по признаку цвета кожи, религии или этнической принадлежности.

Украина заняла 107 место в рейтинге самых дорогих стран мира

"Теперь эта так называемая "антирасистская уголовная норма" будет дополнена запретом дискриминации людей по признаку их сексуальной ориентации… В пользу расширения "антирасистской нормы" свои голоса отдали 62% лиц с правом голоса", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что самую высокую поддержку предложение получило в городских регионах с левыми убеждениями, тогда как в сельских регионах, где преобладают правые убеждения, оно получило куда меньше голосов в свою пользу.

В гидрометцентре объявили штормовое предупреждение на понедельник по Украине

"Кроме того, народ отверг социалистическое по своему характеру требование в принудительном порядке сделать 10% всего нового жилья государственным и социальным, то есть дешевым", - добавили в СМИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЛГБТ, Швейцария, Референдум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
03 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 ВВС Тайваня поднимали самолеты на перехват китайских истребителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
Украинцы стали чаще выезжать за границу: самые популярные направления
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
Чумак рассказал, какими будут зарплаты в Офисе Генрокурора
СМИ: Принц Гарри прошел курс семилетней терапии после смерти принцессы Дианы
СМИ: Принц Гарри прошел курс семилетней терапии после смерти принцессы Дианы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь