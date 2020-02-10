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Четверть граждан ЕС - курильщики: Еврокомиссия предлагает повысить налоги

Четверть граждан ЕС - курильщики: Еврокомиссия предлагает повысить налоги
21:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Еврокомиссия предлагает увеличить цены на сигареты в ЕС.

Европейская Комиссия в понедельник обнародовала доклад о текущем состоянии рынка табачных изделий в странах ЕС и предложила повысить и гармонизировать налоги на такую продукцию с целью введения дополнительных стимулов для людей бросить курение.

Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

"Еврокомиссия обнародовала оценку правил ЕС в налогообложении табака... Хотя эти правила в целом хорошо срабатывают в формировании структуры налогов и доходов, такой инструмент уже не является столь же эффективным в сдерживании и ограничении потребления. Повышение минимального уровня налогов и сигареты и резаный табак имели эффект лишь в нескольких странах ЕС, где уровень такого налогообложения был очень низким", - говорится в сообщении.

Как отмечает Еврокомиссия, количество курильщиков в странах ЕС все еще является причиной для глубокого беспокойства, ведь 26 процентов взрослого населения сейчас продолжают курить. Тревожным является тот факт, что этот показатель даже выше среди европейской молодежи в возрасте от 15 до 24 лет - 29 процентов курильщиков. Недавно начатый Европейский план действий по борьбе против рака рассматривает повышение налогообложения на табачную продукцию как ключевой инструмент для уменьшения количества потребления этой продукции среди европейской молодежи.

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Отдельный акцент доклад делает на предотвращении контрабанды и незаконного оборота табачных изделий, что приводит к значительным потерям в доходах от налогообложения.

Одним из факторов такого явления является ценовое неравенство в этом секторе между странами ЕС, в которых стоимость одной пачки сигарет может колебаться от 2,57 до 11,37 евро, что создает стимулы для незаконной трансграничной торговли.

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Проблемой остается незаконное производство табачной продукции и ее контрабанда из третьих стран. Доля такой нелегальной продукции составляет около 8 процентов от общего объема табачной продукции попадает на европейский рынок. При этом именно сигареты чаще всего в перечень товаров, оказываются и конфискуются на внешних границах Евросоюза.

Еврокомиссия пришла к выводу, что существующая Директива по налогообложению табака требует уточнения вследствие быстрого роста потребления в секторе электронных сигарет. Количество потребителей этой продукции в странах ЕС удвоилось в период между 2013 и 2017 годами и сейчас составляет около 12 миллионов человек. Общая емкость европейского рынка электронных сигарет, по данным 2017 года, оценивается в 2,54 миллиарда евро.

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При этом, как отмечается в докладе Еврокомиссии, общая емкость европейского рынка табака, включая доходы от налогообложения, составляет около 106,5 миллиарда евро, из этой суммы около 22,5 процентов приходится на собранные налоги.

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ЕС, Курение, Еврокомиссия, Сигареты.
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