Четверть граждан ЕС - курильщики: Еврокомиссия предлагает повысить налоги

Новости мира:Еврокомиссия предлагает увеличить цены на сигареты в ЕС.

Европейская Комиссия в понедельник обнародовала доклад о текущем состоянии рынка табачных изделий в странах ЕС и предложила повысить и гармонизировать налоги на такую продукцию с целью введения дополнительных стимулов для людей бросить курение.

Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

"Еврокомиссия обнародовала оценку правил ЕС в налогообложении табака... Хотя эти правила в целом хорошо срабатывают в формировании структуры налогов и доходов, такой инструмент уже не является столь же эффективным в сдерживании и ограничении потребления. Повышение минимального уровня налогов и сигареты и резаный табак имели эффект лишь в нескольких странах ЕС, где уровень такого налогообложения был очень низким", - говорится в сообщении.

Как отмечает Еврокомиссия, количество курильщиков в странах ЕС все еще является причиной для глубокого беспокойства, ведь 26 процентов взрослого населения сейчас продолжают курить. Тревожным является тот факт, что этот показатель даже выше среди европейской молодежи в возрасте от 15 до 24 лет - 29 процентов курильщиков. Недавно начатый Европейский план действий по борьбе против рака рассматривает повышение налогообложения на табачную продукцию как ключевой инструмент для уменьшения количества потребления этой продукции среди европейской молодежи.

Отдельный акцент доклад делает на предотвращении контрабанды и незаконного оборота табачных изделий, что приводит к значительным потерям в доходах от налогообложения.

Одним из факторов такого явления является ценовое неравенство в этом секторе между странами ЕС, в которых стоимость одной пачки сигарет может колебаться от 2,57 до 11,37 евро, что создает стимулы для незаконной трансграничной торговли.

Проблемой остается незаконное производство табачной продукции и ее контрабанда из третьих стран. Доля такой нелегальной продукции составляет около 8 процентов от общего объема табачной продукции попадает на европейский рынок. При этом именно сигареты чаще всего в перечень товаров, оказываются и конфискуются на внешних границах Евросоюза.

Еврокомиссия пришла к выводу, что существующая Директива по налогообложению табака требует уточнения вследствие быстрого роста потребления в секторе электронных сигарет. Количество потребителей этой продукции в странах ЕС удвоилось в период между 2013 и 2017 годами и сейчас составляет около 12 миллионов человек. Общая емкость европейского рынка электронных сигарет, по данным 2017 года, оценивается в 2,54 миллиарда евро.

При этом, как отмечается в докладе Еврокомиссии, общая емкость европейского рынка табака, включая доходы от налогообложения, составляет около 106,5 миллиарда евро, из этой суммы около 22,5 процентов приходится на собранные налоги.