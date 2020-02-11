Украинского туриста ищут в горах Грузии

Новости мира:Поиски начались после того, как украинец вечером не вернулся в отель в Местии.

В горах Грузии в районе города Местиа после схода двух лавин ищут гражданина Украины.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации, группа из 5 граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе города Местиа (Сванетия, Грузия). Вчера один из наших граждан - Евгений Щекотин - не вернулся к месту проживания (катались по одному), после чего начались его поиски" - сказал Погорельцев.

По его словам, "в этом районе 10 февраля сошли две лавины, и спасенный в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник".

Продолжается поисково-спасательная операция местной службы по чрезвычайным ситуациям. Поиски осложняются сильным морозом (минус 20-30 градусов) и толщиной сошедшей лавины (до 4 м).

"С остальными членами группы в настоящее время связь установить нет возможности, поскольку они участвуют в поисковых работах. С владельцем жилья, где они поселились, договорились о связи с ними после их возвращения", - отметил Погорельцев.

Напомним, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин.