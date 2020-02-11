В горах Грузии нашли мертвого украинского туриста

Грузинские спасатели во вторник нашли тело гражданина Украины, поиски которого велись со вчерашнего дня в Местийском муниципалитете (край Самегрело - Верхняя Сванетия).
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Тело погибшего украинского туриста было обнаружено под снегом в районе Тетнульд. Накануне в этом месте сошли две лавины.
На запрос журналистов, находку также подтвердили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Напомним, ранее директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что в горах Грузии в районе города Местиа после схода двух лавин ищут гражданина Украины.