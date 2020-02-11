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НАТО - не место для решения двусторонних проблем: США "поговорит" с Венгрией

НАТО - не место для решения двусторонних проблем: США "поговорит" с Венгрией
17:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:США пообещали поработать с Венгрией, чтобы снять блокаду Украины в НАТО.

США настаивают, что НАТО - не место для решения двусторонних проблем между членами и партнерами блока, и обещают работать с Венгрией для снятия украинской блокады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон во время онлайн-брифинга в Брюсселе накануне министерской встречи Альянса.

"Мы поддерживаем получение Украиной статуса партнера по расширенных возможностях... и хотим иметь возможность проводить встречи на уровне министров обороны с участием Украины. Мы очень надеемся, что Венгрия будет работать с нами, чтобы это случилось", - отметила представительница США.

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По ее словам, позиция Вашингтона заключается в том, что двусторонние проблемы не должны сдерживать ключевые усилия НАТО. Особенно тогда, когда Украина так сильно нуждается в помощи Альянса, отметила посол.

"И мы хотим гарантировать, что права человека уважают во всех странах-партнерах и членах НАТО. В данном случае это двусторонние разногласия и мы очень надеемся, что Венгрия отложит в сторону эту проблему. Мы будем работать с Венгрией, чтобы убедиться, что Украина уважает права меньшинств ", - добавила Хатчисон.

Напомним, Еврокомиссар сделал громкое заявление накануне встречи с Кулебой.

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