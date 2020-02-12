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Среда, 12.02.2020
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Истребители НАТО в Балтии дважды за неделю поднимались в воздух для сопровождения самолетов РФ

Истребители НАТО в Балтии дважды за неделю поднимались в воздух для сопровождения самолетов РФ
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Авиапатруль НАТО в Балтии снова сопровождали военные самолеты РФ.

Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты.

Об этом сообщает Минобороны Литвы.

"2-9 февраля 2020 года истребители НАТО, проводящие миссию воздушной полиции НАТО в Прибалтике, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

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4 февраля был сопровожден летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76. Он летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России. Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

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Как сообщалось, авиапатруль НАТО, миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из авиабаз, находящихся в Литве и Эстонии.

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Эстония, НАТО, Россия, Литва, Латвия, Балтия.
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