Глава канцелярии президента Польши: Отмена санкций против России была бы ошибкой

Новости мира:В Польше считают, что санкции против России нужно рассматривать в юридических, а не экономических категориях.

На сегодня отмена европейских санкций против России была бы ошибкой, поскольку РФ и по-прежнему нарушает международное право.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью Dziennik Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня отмена санкций была бы ошибкой. После декабрьских встреч в Париже диалог по вопросам Украины возобновился. Изменение (санкционной) политики дало бы обратный эффект ожидаемому и закрыло бы возможности, которые открываются", - сказал Щерский.

Он отметил, что дискуссии в ЕС о санкциях не прекращаются, но в результате их все равно продлевают.

"Это юридический аргумент, ответ тех, кто соблюдает закон, тем, кто этого не делает. Поэтому изменение этой политики должны определять не экономические предпосылки, а то, перестанет ли нарушаться закон", - сказал Щерский.

Он напомнил слова президента Анджея Дуды, что никто в здравом уме не хотел бы напряженных отношений с Москвой.

"Но это не мы определяем Россию как врага. Именно она определила НАТО как противника. Изменение стратегии должно состояться в Кремле", - заявил он.

Напомним, Польша отказывается от российского угля.