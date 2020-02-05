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Польша отказывается от российского угля

Польша отказывается от российского угля
13:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Ежегодно польские компании импортируют около 20000000 тонн угля из-за рубежа, преимущественно из России.

Польские государственные компании больше не будут ввозить уголь из-за рубежа. Об этом заявил вице-премьер Яцек Сасин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я после переговоров с главами государственных компаний. Они больше не будут ввозить уголь из-за рубежа", - сказал Сасин.

5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок, который должен принять решение о дальнейшей деятельности в Польской горной группе. На шахтах ПГГ с пятницы идет забастовка с требованием прекратить импорт угля из России - горняки начали перекрывать железнодорожные пути.

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Польские энергетические союзы предупреждают, что пока на шахтных отвалах ждут огромные количества угля, но неизвестно, сохранится ли наличие достаточно качественного и прибыльного угля в ближайшие годы. Поэтому когда сейчас можно отказаться от импорта угля из России, Колумбии, Мозамбика и США, то это может оказаться трудным в будущем.

Сегодня уголь из-за рубежа среди государственных компаний импортируют преимущественно "Углекокс" и Польская энергетическая группа. Последняя имеет контракты на несколько месяцев, поэтому понадобится еще некоторое количество времени, чтобы выполнить обещание вице-премьера.

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В прошлом году бывший президент Европейского совета Дональд Туск, обращаясь к толпе перед зданием Варшавского университета, упрекнул правящую партию "Право и справедливость" в поставках угля из оккупированного Донбасса.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял: Киев имеет "обоснованные подозрения", что РФ поставляет уголь с Донбасса в Турцию и Польшу.

Напомним, Литва и Польша отправят войска для защиты Сувальского коридора.

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Польша, Уголь, Россия, Российский уголь, Яцек Сасин.
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