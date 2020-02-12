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Политические репрессии: Реакция ЕС на арест оппозиционного лидера в Грузии

Политические репрессии: Реакция ЕС на арест оппозиционного лидера в Грузии
10:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:ЕС называет арест грузинского оппозиционера Гиги Угулавы политическими преследованиями.

Европейский Союз напомнил Грузии о верховенстве права после заключения оппозиционного лидера Гиги Угулавы, которое оппозиция называет политическим преследованием со стороны властей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, опубликованном в среду, 12 февраля.

Представитель ЕС отметил, что сейчас Брюссель внимательно изучает недавнее решение Верховного суда Грузии по делу одного из лидеров оппозиционной "Европейской Грузии" Гиги Угулавы. Однако, по его словам, обстоятельства этого приговора "не способствуют продвижению политического диалога, направленного на крайне необходимую деполяризацию политической ситуации в Грузии".

Евросоюз обеспокоен поляризацией политической обстановки в Грузии

"Отстаивание высоких стандартов независимости судебных органов, справедливого судебного разбирательства и верховенства права является важным обязательством Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией", - заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что ЕС продолжит мониторинг всех других судебных процессов в Грузии, связанных с громкими случаями.

10 февраля Верховный суд Грузии приговорил Угулаву к трем годам и двум месяцам тюрьмы. Он признан виновным в том, что, будучи мэром Тбилиси в 2011-2012 годах, он растратил около 50 млн лари из Фонда развития Тбилиси.

Это третий раз, когда Угулава оказывается в тюрьме после прихода к власти "Грузинской мечты".

Напомним, Попавший в Грузии под лавину украинский турист обнаружен мертвым.

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ЕС, Грузия, Арест, Гиги Угулава, Оппозиция Грузии.
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