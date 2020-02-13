Генсек НАТО: Мы будем оставаться в Ираке только при условии, что мы там желанны

Новости мира:Столтенберг напомнил, что НАТО находится в Ираке по приглашению правительства страны.

Тренировочная миссия НАТО в Ираке будет продолжать свою деятельность только при условии, что такая миссия является желанной для правительства страны, и по его приглашению.

Об этом в среду по итогам первого дня встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Позвольте мне быть очень четким: НАТО находится в Ираке по приглашению правительства Ирака. Мы будем оставаться в Ираке только при условии, что мы там желанны. Потому что НАТО полностью уважает суверенитет Ирака и его территориальную целостность. Все, что мы делаем, будет происходить в тесной консультации и координации с правительством Ирака", - отметил руководитель Альянса.

Он отметил, что находится в тесном контакте с руководством Ирака. Во время таких контактов состоялось конструктивное обсуждение направлений развития тренировочной миссии НАТО, которая имеет целью повысить способности иракских вооруженных сил до уровня, когда они больше не будут нуждаться в помощи от Альянса.

Генеральный секретарь особо подчеркнул, что НАТО и Ирак вместе участвуют в борьбе с терроризмом, и делают все возможное, чтобы в эту страну никогда не вернулась ИГИЛ. Столтенберг отметил, что в течение прошлых лет народ и иракские силы безопасности продемонстрировали большое мужество и решительность в борьбе с терроризмом.

"Сегодня министры подтвердили нашу поддержку Ирака и принципиально согласились развить нашу тренировочную миссию. В первом приближении это означает принятие на себя определенных действий, которые осуществлялись в рамках Глобальной коалиции. Министры также обсудили, что мы можем сделать больше, более этих первых шагов", - добавил Генеральный секретарь НАТО.

Как сообщалось, тренировочная миссия НАТО в Ираке была основана в 2017 году. В январе этого года после ликвидации американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с требованием вывести из страны иностранные войска. Часть стран НАТО приостановили свое участие в тренировочной миссии. При этом представители Альянса заявляли, что тренировочная миссия будет оставаться в стране до тех пор, пока будет там нужна.