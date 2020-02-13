Скачать
Четверг, 13.02.2020
"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США
"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США
Прогнозы по коронавирусу: ВОЗ не разделяет оптимизм Трампа
Прогнозы по коронавирусу: ВОЗ не разделяет оптимизм Трампа
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020

Генсек НАТО: Мы будем оставаться в Ираке только при условии, что мы там желанны

Генсек НАТО: Мы будем оставаться в Ираке только при условии, что мы там желанны
04:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Столтенберг напомнил, что НАТО находится в Ираке по приглашению правительства страны.

Тренировочная миссия НАТО в Ираке будет продолжать свою деятельность только при условии, что такая миссия является желанной для правительства страны, и по его приглашению.

Об этом в среду по итогам первого дня встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Позвольте мне быть очень четким: НАТО находится в Ираке по приглашению правительства Ирака. Мы будем оставаться в Ираке только при условии, что мы там желанны. Потому что НАТО полностью уважает суверенитет Ирака и его территориальную целостность. Все, что мы делаем, будет происходить в тесной консультации и координации с правительством Ирака", - отметил руководитель Альянса.

Он отметил, что находится в тесном контакте с руководством Ирака. Во время таких контактов состоялось конструктивное обсуждение направлений развития тренировочной миссии НАТО, которая имеет целью повысить способности иракских вооруженных сил до уровня, когда они больше не будут нуждаться в помощи от Альянса.

"Турция является нашим союзником": В НАТО высказались о ситуации в Идлибе

Генеральный секретарь особо подчеркнул, что НАТО и Ирак вместе участвуют в борьбе с терроризмом, и делают все возможное, чтобы в эту страну никогда не вернулась ИГИЛ. Столтенберг отметил, что в течение прошлых лет народ и иракские силы безопасности продемонстрировали большое мужество и решительность в борьбе с терроризмом.

"Сегодня министры подтвердили нашу поддержку Ирака и принципиально согласились развить нашу тренировочную миссию. В первом приближении это означает принятие на себя определенных действий, которые осуществлялись в рамках Глобальной коалиции. Министры также обсудили, что мы можем сделать больше, более этих первых шагов", - добавил Генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг: Мы должны отвечать на все угрозы

Как сообщалось, тренировочная миссия НАТО в Ираке была основана в 2017 году. В январе этого года после ликвидации американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с требованием вывести из страны иностранные войска. Часть стран НАТО приостановили свое участие в тренировочной миссии. При этом представители Альянса заявляли, что тренировочная миссия будет оставаться в стране до тех пор, пока будет там нужна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Ирак, Йенс Столтенберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
02 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 "Батькивщина" подготовила законопроект о "раскрытии лоббистской деятельности"
05 Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ДТП под Псковом: погибли украинцы (Фото)
ДТП под Псковом: погибли украинцы (Фото)
Протестующие в Канаде заблокировали железную дорогу
Протестующие в Канаде заблокировали железную дорогу
&quot;Проблеск надежды&quot;: темпы распространения эпидемии коронавируса замедляются
Темпы распространения эпидемии коронавируса замедляются
Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром
Рецепт дня: Паста с брокколи, ветчиной и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь