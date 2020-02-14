Секс-скандал: Во Франции кандидат в мэры снялся с выборов

Новости мира:В Париже один из кандидатов в мэры снялся с выборов из-за секс скандала.

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов после публикации в интернете интимного ролика с его участием.

Об этом пишет французская газета Liberation.

После публикации видео политик заявил, что "знает жестокость политической жизни", но "поток грязи задел не только его": "Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие".

При этом Гриво не стал комментировать подлинность ролика.

Ответственность за публикацию видео взял на себя российский художник Петр Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции. Он объяснил свои действия тем, что Гриво – "тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей". Поэтому художник решил "разоблачить лицемерие". Он также пояснил, что получил ролик от "источника", связанного с политиком.

"Я не против того, чтобы у людей была сексуальная жизнь. Но он хочет быть главой города и лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня", – отметил Петр Павленский.

Известно, что Бенжамен Гриво был кандидатом от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!".