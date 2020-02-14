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Секс-скандал: Во Франции кандидат в мэры снялся с выборов

Секс-скандал: Во Франции кандидат в мэры снялся с выборов
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Париже один из кандидатов в мэры снялся с выборов из-за секс скандала.

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов после публикации в интернете интимного ролика с его участием.

Об этом пишет французская газета Liberation.

После публикации видео политик заявил, что "знает жестокость политической жизни", но "поток грязи задел не только его": "Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие".

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При этом Гриво не стал комментировать подлинность ролика.

Ответственность за публикацию видео взял на себя российский художник Петр Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции. Он объяснил свои действия тем, что Гриво – "тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей". Поэтому художник решил "разоблачить лицемерие". Он также пояснил, что получил ролик от "источника", связанного с политиком.

"Я не против того, чтобы у людей была сексуальная жизнь. Но он хочет быть главой города и лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня", – отметил Петр Павленский. 

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Известно, что Бенжамен Гриво был кандидатом от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!".

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Париж, Франция, Скандал, Секс, Бенжамен Гриво.
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