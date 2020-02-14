Вывели 2 млрд евро: В Польше задержали преступную международную группировку

Новости мира:В Польше раскрыли преступную группировку из поляк, украинцев, вьетнамцев и китайцев.

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) обезвредило преступную группу, которая подозревается в незаконном выводе из Польши 8,6 млрд злотых (более 2 млрд евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утром 14 февраля 300 представителей правоохранительных органов провели обыски в 60 домах и офисах, задержав 18 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе.

Группа действовала по меньшей мере с 2016 года как сеть из 26 фирм, которыми руководили поляки, вьетнамцы, китайцы и украинцы. Свою деятельность они осуществляли в основном на территории села Вулька-Косовска близ Варшавы.

Среди задержанных – глава государственного финансового учреждения и пять человек, которые управляют компанией.

Компании не платили налогов, или же платили их лишь частично. Сэкономленные деньги злоумышленники перечисляли на иностранные счета через государственное платежное учреждение.

Ущерб, нанесенный государственной казне в виде неуплаченных НДС и ЕСВ, пока подсчитывают.