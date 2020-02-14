"Обиженная и отчужденная": Штайнмайер обвинил РФ в игнорировании международного права

Новости мира:Штайнмайер в Мюнхене заявил, что РФ превратила военную силу в Европе в политический инструмент.

Сильные государства все чаще нарушают международные правила, действуют в своих интересах за счет интересов других и перестают быть гарантами безопасности для других.

Об этом заявил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

"Россия, правомерно или неправомерно обиженная и отчужденная, не только аннексировала Крым и полностью игнорировала международное право. Она превратила военную силу и насильственную перекройку границ на европейском континенте в политические инструменты. Результатом этого является неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия", - заявил Штайнмайер.

Глава ФРГ отметил, что международное право должно прежде всего защищать малые страны. Но сегодня "сильные делают все, что хотят, а слабые страдают". Сильные государства не соблюдают правила, они уже не являются гарантами безопасности, сказал политик.

"Такое мышление и такие действия вредят нам всем. Это отбрасывает нас к той эпохе, в которой каждый стремился обеспечить собственную безопасность за счет других. В этом сценарии безопасность одного - это незащищенность другого", - заявил президент ФРГ.

Конференция проходит 14-16 февраля с участием около 40 глав государств и правительств, более 100 министров обороны и иностранных дел.