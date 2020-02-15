В Британии супруги покончили с жизнью после 50 лет брака

Новости мира:В Великобритании супружеская пара покончила с жизнью после 50 лет брака.

В Великобритании пожилая пара после 50 лет брака решила покончить жизнь самоубийство в один день, но что-то пошло не так.

Об этом сообщает The Mirror. 90-летняя супруга скончалась от передозировки лекарственными препаратами, а 89-летний мужчина выжил.

Инцидент произошел в мае прошлого года. После того, как мужчину обнаружил его сосед и отвез его в больницу, тот пошел на поправку и выздоровел.

Вернувшись домой в пустую квартиру, он решил, что обязан довести начатое до конца.

В конце июля того же года мужчина повесился. Перед этим старик попрощался со своей племянницей и сиделкой и сказал, что очень сильно их любит.

Напомним, 47-летний датский писатель и бывший муж норвежской принцессы Ари Бен покончил с жизнью.