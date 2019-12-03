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В Днепре женщина выпала из десятого этажа

В Днепре женщина выпала из десятого этажа
08:56 Сегодня Телеграф Фото: Информатор

Новости Украины:В Днепре в ночь на 3 декабря с 10 этажа выпала пожилая женщина.

В Днепре в ночь на вторник на Набережной Победы выпала из окна 10 этажа пожилая женщина. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали ее смерть.

Как сообщает "Информатор", погибшую заметили возле дома приблизительно в 2:30 ночи.

Личность погибшей установили соседи и отметили, что она с ними почти не общалась. На данный момент эксперты устанавливают детали инцидента и выясняют, было ли это самоубийство.

В Киеве из окна многоэтажки выпал 21-летний нацгвардеец

Напомним, 26 октября из окна второго этажа Великомихайловской районной больницы в Одесской области выпали брат и сестра 2017 и 2014 года рождения.

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла трагедия: 2-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа.

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Полиция, Днепр, Самоубийство, Происшествие.
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