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"Идеальный шторм": В Северной Атлантике заявили о сильнейшем стихийном бедствии

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"Идеальный шторм": В Северной Атлантике заявили о сильнейшем стихийном бедствии
13:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости мира:Северная Атлантика сейчас находится под давлением большого шторма "Деннис".

Очень глубокий и мощный экстра-тропический шторм Деннис сейчас находится рядом с пиком в 920 мбар, он возвращает название "Идеальный шторм" в Северную Атлантику! Завтра он направляется в Северную Великобританию, развивая суровые ветровые потоки в западную Европу.

Об этом сообщили на сайте погоды.

Давление внутри шторма упало до невероятно низкого для Северной Атлантики, 920 мбар, вчера вечером, после чрезвычайно быстрой интенсификации (-50 мбар / сутки) позапрошлой ночью и вчерашним утром. 

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В воскресенье ожидается сильная буря в Западной Европе.

Это официальные минимальные значения центрального давления согласно анализу NOAA с момента зарождения циклона на северо-востоке США в четверг днем. Скорость падения давления, вероятно, является одной из самых экстремальных за всю историю наблюдений - мы сталкиваемся с очень резким развитием североатлантического шторма. Падение давления превышает показатель за позавчерашнее утро, более чем на 50 мбар.

Согласно данным Метеорологического бюро Великобритании, анализ 18 UTC показывает центральное давление до 922 мбар.

Тем не менее, буря большая и очень глубокая, намного больше, чем европейский континент.

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Сегодня вечером буря утихнет, ее ядро развернется и завтра направится к юго-востоку, что приведет к усилению давления на ее южном фланге. Это усилит ветровое поле и приведет к сильному урагану в направлении Западной Европы, включая Великобританию, Ирландию, Северное море и северную Францию.

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Ураган, Шторм, Пострадавшие, Атлантика, Стихийное бедствие, Деннис.
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