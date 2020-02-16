Эвакуация из Уханя: в Нидерландах из карантина выпустили 15 человек

Новости мира:Эвакуированных из Уханя нидерландцев выпускают из-под карантина.

Эвакуированные из-за коронавируса из китайского города Ухань 15 граждан Нидерландов и два их партнера, которые две недели находились на карантине, оказались здоровыми.

Об этом сообщает NOS.

"Голландцы и их партнеры из Китая, которых 2 февраля эвакуировали из китайского города Ухань, здоровы, никто из них не инфицирован коронавирусом. Пятнадцать нидерландцев и два китайских партнера провели две недели на карантине после возвращения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они чувствуют себя хорошо и могут вернуться к привычной жизни.

Те, кто прилетел из китайского города Ухань 9 февраля, до сих пор находятся на карантине. Речь идет о четырех нидерландцах и двух членах китайской семьи.

Как сообщалось ранее, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество смертей вследствие заболевания коронавирусом продолжает снижаться третий день подряд. Так, в течение последних суток от болезни умерли 142 человека, что на одного меньше, чем на день раньше. Подавляющее большинство смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии. Впрочем, за сутки было зарегистрировано 2009 новых случаев заражения COVID-19 - это также меньше, чем фиксировалось ранее.