Подозрительный пакет: В Нидерландах из банка эвакуировали всех посетителей

Новости мира:В Нидерландах из банка эвакуировали всех людей из-за "подозрительного" пакета.

В нидерландском Утрехте эвакуировали людей из здания, в адрес которого поступил подозрительный пакет.

Об этом сообщает NOS.

"Полиция Утрехта занимается расследованием относительно почтового пакета, который был доставлен в компанию, в Утрехте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании, из которого эвакуировали людей, в частности, находится отделение банка Rabobank.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе опасная посылка взорвалась в офисном здании в Амстердаме.

В четверг, 13 февраля, в нидерландском городе Лесден также обнаружили пакет со взрывчаткой, которую оперативно обезвредили. Известно, что пакет со взрывчаткой получила компания Unisys, которая занимается платежными операциями.

Утром 12 февраля две посылки со взрывчаткой взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде. В частности, в Амстердаме взрыв прогремел в почтовом сортировочном центре около 8:00 по местному времени. Еще через полчаса взрыв произошел в почтовом отделении в Керкраде. Никто не пострадал.

В прошлом месяце посылки со взрывчаткой были обнаружены в почтовых сортировочных центрах в Амстердаме и Роттердаме. А также различные адресаты в разные дни получали посылки со взрывчаткой. В частности, их получили на заправке и в отеле в Амстердаме, в компании, которая продает автомобили в Роттердаме, в агентстве недвижимости в Утрехте. Тогда ни одна из этих посылок не взорвалась.

Отправитель серии пакетов со взрывчаткой требовал выплаты определенной суммы в биткоинах, а если оплата не будет произведена, угрожал присылать новые опасные посылки. В то же время сумма, которую требовал злоумышленник, не был названа.