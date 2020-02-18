Скачать
Вторник, 18.02.2020
Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
Эвакуация украинцев из Китая: самолет вылетит из "Борисполя" ночью
Эвакуация украинцев из Китая: самолет вылетит из "Борисполя" ночью
Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри?

Подозрительный пакет: В Нидерландах из банка эвакуировали всех посетителей

Подозрительный пакет: В Нидерландах из банка эвакуировали всех посетителей
18:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Нидерландах из банка эвакуировали всех людей из-за "подозрительного" пакета.

В нидерландском Утрехте эвакуировали людей из здания, в адрес которого поступил подозрительный пакет.

Об этом сообщает NOS. 

"Полиция Утрехта занимается расследованием относительно почтового пакета, который был доставлен в компанию, в Утрехте", - говорится в сообщении.

В Киеве на улице мужчина устроил стрельбу

Отмечается, что в здании, из которого эвакуировали людей, в частности, находится отделение банка Rabobank.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе опасная посылка взорвалась в офисном здании в Амстердаме.

В четверг, 13 февраля, в нидерландском городе Лесден также обнаружили пакет со взрывчаткой, которую оперативно обезвредили. Известно, что пакет со взрывчаткой получила компания Unisys, которая занимается платежными операциями.

В центре Киева усиленно дежурят правоохранители

Утром 12 февраля две посылки со взрывчаткой взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде. В частности, в Амстердаме взрыв прогремел в почтовом сортировочном центре около 8:00 по местному времени. Еще через полчаса взрыв произошел в почтовом отделении в Керкраде. Никто не пострадал.

В прошлом месяце посылки со взрывчаткой были обнаружены в почтовых сортировочных центрах в Амстердаме и Роттердаме. А также различные адресаты в разные дни получали посылки со взрывчаткой. В частности, их получили на заправке и в отеле в Амстердаме, в компании, которая продает автомобили в Роттердаме, в агентстве недвижимости в Утрехте. Тогда ни одна из этих посылок не взорвалась.

Отправитель серии пакетов со взрывчаткой требовал выплаты определенной суммы в биткоинах, а если оплата не будет произведена, угрожал присылать новые опасные посылки. В то же время сумма, которую требовал злоумышленник, не был названа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Банк, Полиция, Бомба, Нидерланды, Пакет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 Медики раскрыли, как грецкие орехи влияют на показатели крови
05 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности
Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
Путин уволил главного &quot;куратора&quot; Украины
Путин уволил главного "куратора" Украины
&quot;Два динозавра по цене одного&quot;: палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь