В центре Киева усиленно дежурят правоохранители

Новости Украины:Правоохранители заступили на усиленное дежурство, чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева.

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева.

Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

По словам Крищенко, уже поступило несколько уведомлений о проведении массовых акций, поэтому со вчера в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей.

Это как полицейские, так и военнослужащие Национальной гвардии.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия, в частности проверку вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - сказал Крищенко.

Он также призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

Как сообщалось, в городе Бровары на Киевщине произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции.