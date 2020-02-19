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Санкции против "Роснефти": Италиьянская компания стала на сторону США

Санкции против "Роснефти": Италиьянская компания стала на сторону США
13:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Итальянская Eni обещает придерживаться новых санкций США против "Роснефти".

Итальянская энергетическая компания Eni, которая осуществляла операции с Rosneft Trading - "дочкой" российской нефтяной компании "Роснефть", анализирует новые санкции США против нее и намерена их соблюдать.

Об этом ТАСС сообщили в среду представители компании.

"Мы проводили операции с Rosneft Trading. Мы оцениваем новые санкции, чтобы понять, чего именно они касаются, и, соответственно, будем их придерживаться", - сказал собеседник.

Ранее Eni уже приходилось замораживать совместные проекты с российской компанией из-за введенных в отношении него санкций США.

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18 февраля администрация США объявила о введении санкций против компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Казимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.

Отметим, Казимиро с 2010 по 2012 годы был президентом компании "ТНК-ВР Коммерс", украинского подразделения одной из ведущих нефтегазовых компаний России ТНК-ВР.

Внесение в черный список означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Для завершения сделок с Rosneft Trading Вашингтон выделил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, который реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисных предприятий Perforosven.

Напомним, российская авиация нанесла авиаудар по городу Терманин в провинции Идлиб (Сирия).

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Италия, Роснефть, ENI, Санкции США.
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