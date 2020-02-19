В Словакии депутаты нестандартно блокировали сессионный зал

Новости мира:В Словакии шесть депутатов ночевали в парламенте, чтобы не допустить изменений бюджета.

Шесть депутатов словацкого парламента провели ночь в сессионном зале и утром блокировали трибуну, чтобы помешать проведению заседания, на котором должны рассматриваться дополнительные социальные инициативы. Об этом сообщает издание Novinky.

Депутаты оккупировали трибуну еще во вторник и помешали заседанию парламента. После перерыва заседание в среду депутаты остались в сессионном зале. После ночи в спальных мешках на полу депутаты утром снова заблокировали трибуну.

Оппозиционные депутаты объявили заседание парламента незаконным и обратились к спикеру Андрею Данко за заключением Конституционного суда. Председатель парламента снова попросил их освободить трибуну или покинуть сессионный зал.

"Мы остаемся в парламенте, мы будем на трибуне, пока не упадем или пока ситуация не изменится", - сказал депутат Мирослав Беблавы.

В последний день февраля в Словакии проходят парламентские выборы, и оппозиция не согласна с тем, что парламент собирается обсудить социальные меры на сумму более 800 млн евро незадолго до голосования.

Правительственная коалиция хочет в последний момент удвоить помощь на детей, ввести тринадцатую пенсию и отменить виньетки для легковых автомобилей до 3,5 тонн. Оппозиция назвала это предвыборной коррупцией.

Напомним, правительство Германии не знало о подготовке "Двенадцати шагов к миру на Донбассе".