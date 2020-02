Обострение на Донбассе: Швеция обвиняет РФ

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что вчерашние нападения поддерживаемых Россией сил на Донбассе - нарушение Минских соглашений.

Об этом отметила министр Анн Линде в Twitter.

"Тревожные новости о нападениях вооруженных формирований, поддерживаемых Россией на востоке Украины вчера. Погиб один украинский солдат и шестеро раненых. Это еще одно нарушение Минских соглашений и мероприятий, согласованных на декабрьском нормандском саммите", - отметила она.

Worrying reports of attacks by Russia-backed armed formations in eastern Ukraine yesterday, killing one Ukrainian soldier and wounding six. Another violation of the Minsk Agreements and the measures agreed at the December Normandy Summit.

