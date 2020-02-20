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Четверг, 20.02.2020
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Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России

Обострение на Донбассе: Франция обратилась к России
01:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Франция призывает Россию применить "мощное воздействие" на вооруженные формирования в ОРДЛО.

Франция выражает разочарование в связи с интенсивными боевыми действиями 18 февраля на востоке Украины и призывает Россию обеспечить прекращение огня со стороны подконтрольных ей вооруженных формирований.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции.

"Франция разочарована интенсивными боевыми действиями, которые произошли 18 февраля в районе Золотого в Украине и повлекли новые боевые потери. Нарушение прекращения огня и применение тяжелых вооружений противоречат Минским договоренностям и выводам саммита глав государств и правительств 9 декабря (встреча в нормандском формате в Париже - ред.)", - говорится в заявлении.

Франция призвала все стороны к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации.

"Особенно, она призывает Россию применить свое мощное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для обеспечения полного соблюдения прекращения огня", - отметил в заявлении официальный Париж.

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Как отмечается, Франция остается твердо преданной полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме этого, Париж заявил, что в полной мере готов к мобилизации усилий для урегулирования конфликта в рамках переговоров в нормандском формате.

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Как сообщалось ранее, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил. С украинской стороны есть один погибший, четыре военных получили ранения. Потери врага оцениваются, как значительно большие.

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Франция, Россия, Донбасс, ОРДЛО.
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