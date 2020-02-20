"Просто отпустили домой": Что стало с эвакуированными из Китая поляками

Новости мира:В Польше после карантина домой отпустили всех эвакуированных из Китая граждан.

Все 30 граждан Польши, которые находились на карантине в военном госпитале Вроцлава (юго-запад Польши) после возвращения 2 февраля из китайского города Ухань, в среду выписались из лечебного учреждения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

"После четырехкратной проверки на наличие генетического кода вируса мы отпускаем сегодня (в среду - ред.) домой всю группу, которая прибыла из Уханя", - заявил Шумовский.

Он добавил, что все, кто находился на карантине, здоровы.

Министр сообщил, что двое граждан Польши, которые на сегодняшний день находятся в Ухане, изъявили желание вернуться домой. В течение нескольких дней они вернутся в Польшу и пройдут соответствующую процедуру проверки и пребывания в карантине.

Шумовский сообщил, что этих двух граждан Польши эвакуируют из Уханя при содействии правительства Франции, как это было в случае эвакуации французским самолетом предыдущих 30-ти граждан РП.

По словам польского министра, в Польше не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом 2019-nCov. На сегодняшний день в Польше 12 человек находятся в госпитале, 13 - под наблюдением в домашних условиях, а более тысячи человек находятся под мониторингом со стороны санитарных служб Польши.

По последним данным, на 20 февраля от коронавируса умерло 2128 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 75727 человек, 16526 человек были вылечены и выписаны из больниц.