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Вопрос о Донбассе: Глава ОБСЕ едет в Россию

Вопрос о Донбассе: Глава ОБСЕ едет в Россию
16:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Эди Рама на следующей неделе посетит Москву для обсуждения вопроса о конфликте на украинском Донбассе.

Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама на следующей неделе совершит визит в Москву, во время которого будет обсуждаться конфликт на Востоке Украины.

Об этом заявил заместитель министра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг в Вене. 

"Действующий председатель ОБСЕ, наш премьер-министр в ближайшее время, на следующей неделе, отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит. На этой основе мы будем готовить решения и возможные альтернативные процессы", - заявил представитель председательствующей в ОБСЕ Албании по конфликту в Украине.

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Он напомнил, что ранее Эди Рама посетил Украину и побывал, в частности, на востоке Украины, где "знакомился с обстановкой, в частности, гуманитарной ситуацией в охваченных конфликтом районах". 

Джафай подчеркнул, что СММ ОБСЕ прекрасно работает, но "она требует определенных условий и поддержки ресурсами для того, чтобы в полном объеме выполнять свои задачи".

Заместитель главы МИД Албании также подчеркнул важность обеспечения политической воли и многостороннего подхода к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. 

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"Албания будет продолжать придерживаться подхода, основанного на диалоге", - добавил он.

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Россия, ОБСЕ, РФ, Донбасс, Эди Рама.
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