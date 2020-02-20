Скачать
Четверг, 20.02.2020
Беспорядки в Новых Санжарах: Есть пострадавшие
Беспорядки в Новых Санжарах: Есть пострадавшие
Выведите войска с Украины: В ООН призвали РФ к выполнению обязательств
Выведите войска с Украины: В ООН призвали РФ к выполнению обязательств
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли

Выведите войска с Украины: В ООН призвали РФ к выполнению обязательств

Выведите войска с Украины: В ООН призвали РФ к выполнению обязательств
21:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В ООН восемь стран призвали РФ выполнить обязательства и вывести свои войска из Украины.

Восемь европейских стран призывают РФ выполнить обязательства согласно Минским соглашениям, вывести свои войска из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку боевикам на Донбассе.

Об этом заявил генеральный директор отдела политики МИД Эстонии Лембит Уйбо, выступая от имени стран северной Европы и Балтии на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Сегодня я имею честь выступать от имени восьми стран северной Европы и Балтии — Дании, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Эстонии", — сказал Уйбо. 

Вернулись из Китая 17 дней назад: Как чувствуют себя эвакуированные украинцы

Он высказал благодарность за созыв дискуссии.

"Страны северной Европы и Балтии подтверждают свою решительную поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая территориальные воды. Мы осуждаем незаконную аннексию АР Крым и города Севастополь Россией и привержены выполнению политики непризнания ЕС, включая ограничительные меры. Настоятельно призываем Российскую Федерацию соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины", — заявил дипломат.

Он подчеркнул: соблюдение территориальной целостности и запрет на применение силу — это принципы международного права, которые Россия явно нарушает.  

Обстрелы продолжаются: В ООС дали отчет за сегодня

"Инициатива России в прошлом году, связанная с выдачей в упрощённом порядке своих паспортов жителям Донбасса, явно идёт вразрез с духом и буквой Минских соглашений и перспективами урегулирования конфликта. Мы призываем РФ выполнить свою приверженность по смыслу Минских соглашений, вывести свои вооруженные силы из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженным Донецку и Луганску", — подчеркнул дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Эстония, Крым, МИД, РФ, Донбасс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля
03 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
04 Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вопрос о Донбассе: Глава ОБСЕ едет в Россию
Вопрос о Донбассе: Глава ОБСЕ едет в Россию
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Стычки в Новых Санжарах: В полиции завели уголовные производства
Стычки в Новых Санжарах: В полиции завели уголовные производства
Сколько стоит Victoria's Secret: владелец продал бренд
Сколько стоит Victoria's Secret: владелец продал бренд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь