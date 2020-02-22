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Вопрос о кандидатуре министра Тюрингии: Партиии наконец пришли к общему соглашению

Вопрос о кандидатуре министра Тюрингии: Партиии наконец пришли к общему соглашению
13:26 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:В Немецкой Тюрингии партияи наконец пришли к консенсусу.

Руководство ведущих представленных в земельном парламенте Тюрингии партий - Левой партии, СДПГ и партии "Союз 90/Зеленые" - договорилось с христианскими демократами относительно кандидатуры премьер-министра земли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Партии достигли договоренности по кандидатуре прежнего премьера Бодо Рамелова, представляющего Левую партию.

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Согласно достигнутым договоренностям, 4 марта должно состояться повторное голосование по избранию главы земельного правительства, где будет выдвигаться кандидатура Рамелова. 

Так же четыре политических силы пришли к согласию относительно проведения 25 апреля 2021 года перевыборов в ландтаг Тюрингии.

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Как сообщалось ранее, 5 февраля за три с половиной месяца после земельных выборов председателем земельного правительства Тюрингии стал Томас Кеммер из Свободной демократической партии (СВДП). Впрочем, выбрали его при поддержке правопопулистской "Альтернативы для Германии", что вызвало политический скандал. Кеммер сразу после избрания подал в отставку. 

Скандал привел к кризису в правящей партии Христианско-демократический союз. Ее лидер Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и что после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

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Германия, Выборы, Тюрингия, Министр, Партии.
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