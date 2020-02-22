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"Усилить контроль мусульман в аэропортах": Директор Ryanair попал под волну критики

"Усилить контроль мусульман в аэропортах": Директор Ryanair попал под волну критики
15:35 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Директор Ryanair получил в свою сторону удар критики за предложение усилить проверку мусульманских мужчин в аэропортах.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири попал под огонь критики за предложение подвергнуть мусульманских мужчин дополнительному контролю в аэропортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Руководитель ирландского бюджетного перевозчика заявил в субботу, что семьи с маленькими детьми не должны подвергаться проверкам Службы безопасности аэропорта, потому что вероятность того, что они будут смертниками, "нулевая".

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В то же время, по его словам, террористы "в основном будут мужчинами мусульманского вероисповедания". 

"Тридцать лет назад это были ирландцы. Если угроза исходит оттуда, следует с ней разобраться", – сказал он. 

Мусульманский совет Британии назвал комментарии "расистскими и дискриминационными"."Tell Mama", благотворительная организация, которая отслеживает случаи ненависти к мусульманам, сказала ,что "легкомысленные" комментарии О'Лири могут навредить бизнесу Ryanair.

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Депутат от Лейбористской партии Халид Махмуд назвал комментарии О'Лири " очень тупыми и такими, что фактически поощряют расизм".

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Самолет, Мусульмане, Ryanair, Авиаперевозки.
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