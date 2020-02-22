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"Зараженный" лайнер в японском порту: Британия эвакуировала своих граждан

"Зараженный" лайнер в японском порту: Британия эвакуировала своих граждан
16:41 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Британия вернула своих граждан с лайнера Diamond Princess.

Десятки людей, которые провели две недели в изоляции на охваченном коронавирусом круизном лайнере в Японии, вернулись в Великобританию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

32 гражданина Британии и европейских стран вылетели из аэропорта Ханэда в Токио поздно вечером в пятницу и приземлились в Боскомби на базе Министерства обороны вблизи Солсбери в субботу утром.

На борту самолета также находились представители правительства и медицинский персонал, сообщили в Министерстве иностранных дел.

После высадки британцы были доставлены в больницу Arrowe Park в графстве Мерсисайд, на две недели карантина. Там уже размещали эвакуированных из Уханя британцев.

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Сколько из эвакуированных граждан ЕС пока неизвестно.

Министр иностранных дел Доминик Рааб опубликовал заявление, в котором говорится: "Мы благополучно доставили домой из Японии 32 британских и европейских гражданина. Нашим приоритетом номер один всегда было здоровье и безопасность граждан Британии".

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Около 634 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом на борту корабля Diamond Princess, что составляет более половины подтвержденных случаев заболевания за пределами Китая.

На борт репатриационного рейса были допущены только те люди, у которых не было симптомов заболевания.

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Великобритания, Коронавирус, Diamond Princess.
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