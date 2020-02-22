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В Бельгии неизвестные ограбили монетный двор

В Бельгии неизвестные ограбили монетный двор
16:52 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция смогла задержать двух из трех преступников.

Трое злоумышленников ворвались в здание королевского монетного двора Бельгии, который чеканит евро-монеты, двух из них поймали. Об этом сообщает RTBF.

Трое неизвестных ворвались в здания монетного двора в Брюсселе около 1.30 в ночь с четверга на пятницу.

В результате вторжения в здании сработала сигнализация и на место прибыла охрана. Здание обыскали и нашли двух грабителей с сумками, третьему с несколькими сумками удалось убежать.

Задержанных поместили под стражу, 5 марта они предстанут перед судом.

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"Двое арестованных 1998 и 1999 года рождения не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Третий подозреваемый сбежал", - сообщили в прокуратуре Брюсселя.

Отмечается, что добыча у грабителей была весьма мизерная.

"У каждого в рюкзаке было по пять килограммов монет, - сказал представитель прокуратуры Брюсселя Фрэнсис Адинс. - Это были поврежденные и изъяты из обращения монеты. Их стоимость равна нулю".

Как сообщалось ранее, в Боснии трем гражданам Украины потребовалось 53 часа, чтобы ограбить 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертовных марок (более 37 млн грн).

Напомним, на саммите ЕС не смогли договориться по долгосрочному бюджету.

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Бельгия, Ограбление, Монетный дом Бельгии.
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