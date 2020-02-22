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Коронавирус в Иране: Грузия примет меры

Коронавирус в Иране: Грузия примет меры
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Грузия рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Ираном из-за коронавируса.

Координационный совет, созданный в Грузии по поручению премьер-министра в связи с коронавирусной инфекцией, уже два дня обсуждает возможную приостановку прямого авиасообщения с Ираном, где ухудшилась эпидемситуация с этим вирусом, сообщил руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"В соседнем Иране, с которым у нас интенсивные туристические и бизнес-отношения, эпидситуация по коронавирусу, к сожалению, ухудшается, что является серьезной проблемой для его соседей. Некоторые страны, в частности, Кувейт, Ирак уже приняли решение и, соответственно, и в Грузии тоже будут приняты необходимые решения", - сказал Гамкрелидзе журналистам в субботу.

При этом он отметил, что, являясь членом координационного совета, дал свои рекомендации. "Однако окончательное решение принимает совет", - уточнил Гамкрелидзе.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в Тбилисском международном аэропорту, иранские авиакомпании Zagros Airlines и Taban Airline отменили рейсы, которые в субботу они должны были выполнить из Грузии в Иран. По словам представителя аэропорта, решения об этом были приняты самими иранскими авиакомпаниями.

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Ранее в субботу сообщалось, что в Иране скончался еще один зараженный коронавирусом Covid-19. Всего в Иране уже пять человек скончались из-за заболеваний, вызванных этим вирусом. Кроме того, подтвердилась информация о 10 новых случаях заражения. Восемь человек госпитализировали в городе Кум, еще два в Тегеране. Всего в стране выявлено 28 случаев заражения.

По информации Минздрава Грузии, на данном этапе в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

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Как сообщалось, Грузией было приостановлено прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса нового типа (Covid-19), который распространился и на другие страны, также запрещен импорт животных из КНР.

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Иран, Грузия, Коронавирус, Амиран Гамкрелидзе.
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