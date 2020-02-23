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"Мы сделаем все": премьер Грузии пообещал не пропустить коронавирус в страну

"Мы сделаем все": премьер Грузии пообещал не пропустить коронавирус в страну
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер Грузии пообещал предотвратить проникновение коронавируса в страну.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство использует все необходимые меры для того, чтобы коронавирус (COVID-19) не проник в страну.

"Будут задействованы все те механизмы, которые необходимы для того, чтобы в Грузии борьба с соответствующим вирусом осуществлялась эффективно. Это будут полеты (ограничения авиаперелётов - ред.) или другое, что будет необходимо, мы сделаем всё", - сказал премьер в воскресенье журналистам, комментируя информацию о состоявшейся накануне ночью встрече созданного по поручению главы правительства координационного совета (входят представители Минздрава, Центра по контролю за заболеваниями и других ведомств - ред.).

Гахария не уточнил, примет ли Грузия решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Ираном на фоне поступающих сообщений о распространении коронавируса в этой стране.

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Накануне МИД Грузии призвал грузинских граждан воздержаться от поездок в Иран. Также в субботу грузинские медики изолировали четырех пассажиров рейса Тегеран-Тбилиси, у которых при проверке в аэропорту была выявлена высокая температура. В инфекционной больнице, куда были доставлены граждане Ирана, заявили журналистам, что результаты тестов на коронавирус будут известны к вечеру воскресенья.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

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Между тем, 10 февраля посол Китая в Грузии Ли Ян выразила несогласие с принятыми Грузией в отношении КНР из-за коронавируса мерами.

"Надеемся, что Грузия отменит эти временные меры как можно скорее", - сказала тогда китайский посол, указав на решение властей Грузии временно приостановить прямое авиасообщение с КНР и импорт животных из Китая.

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Грузия, Коронавирус, Георгий Гахария.
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