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Хорватия подтвердила первый случай заражения коронавирусом

Хорватия подтвердила первый случай заражения коронавирусом
15:06 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о первом зараженном после заседания кризисного штаба.

В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает издание Vecernji List.

"Во время заседания правительства мы получили информацию о первом пациенте с коронавирусом", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Он добавил, что заболел молодой человек из Загреба. Сообщается, что с 10 по 21 февраля он находился в Милане, административном центре региона Ломбардия, сейчас охваченного вспышкой коронавируса.

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Сообщается, что мужчину изолировали в инфекционной больнице Загреба. Болезнь у него протекает в легкой форме.

"Учитывая события в Италии, мы обеспечим, чтобы все компетентные службы были полностью подготовлены и активно противодействовали распространению этого вируса", - сказал Пленкович.

Как сообщалось ранее, 25 февраля о первых подтвержденных случаях заражения коронавирусом сообщили и в Австрии.

Напомним, посольство Украины в Японии готово к эвакуации из круизного лайнера Diamond Princess.

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Хорватия, Загреб, Коронавирус.
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