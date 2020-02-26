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В Британии закрылась школа, ученики которой ездили в Италию

В Британии закрылась школа, ученики которой ездили в Италию
08:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В британском графстве Чешир временно закрылась школа, учащиеся которой посетили Италию, где зафиксирована крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.

В городе Норвич в британском графстве Чешир временно закрылась школа, учащиеся которой посетили Италию, где зафиксирован самая большая в Европе вспышка коронавируса. Об этом сообщает Cheshire Live.

Как отмечается, по словам директора Кренсли-скул в Нортвиче, школа не будет работать до конца недели, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Дирекция еще одного учебного заведения - Брин Лиз Акедеми в Нантвиче приняла решение временно прекратить занятия в шестом классе, учащиеся которого вместе с учителями также побывали в Италии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала школам в Чешире позаботиться, чтобы все ученики и персонал, которые посещали Италию, оставались дома.

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Как сообщалось, вследствие вспышки коронавируса в Италии во вторник умерли еще четыре человека, таким образом число погибших достигло 11 человек. Количество зафиксированных случаев коронавируса выросла до 322.

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Италия, Норвич, Чешир, Кренсли-скул в Нортвиче.
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