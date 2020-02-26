Землетрясение в Турции: количество жертв увеличилось

Новости мира:Жертвами землетрясения в Турции уже стали десять человек.

В Турции до 10 человек возросло количество жертв землетрясения, что произошло в иранском городе Хой утром 23 февраля и привело к значительным разрушениям.

Об этом рассказали в больнице, где проходят лечение пострадавшие от землетрясения, сообщает корреспондент Укринформа.

"14-летний ребенок, который получил ранение в результате оползней, вызванных землетрясением, и был госпитализирован после поисково-спасательной операции, умер", - говорится в сообщении.

В больнице находятся еще двое людей, которые пострадали в результате землетрясения.

По данным местных властей, ранения получили более 60 человек, уничтожено 255 домов, 400 подсобных помещений, значительно повреждены 600 домов.

Как сообщалось, сила толчков составила 5,9 балла по шкале Рихтера.

Напомним, очередное землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Турции.