Скачать
Среда, 26.02.2020
Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом и новые 200 гривень
Короновирус продолжает убивать людей: число жертв в Китае превысило 2700
Короновирус продолжает убивать людей: число жертв в Китае превысило 2700
Бавария разгромила Челси в Лиге чемпионов (Обзор матча)
Бавария разгромила Челси в Лиге чемпионов (Обзор матча)
26 февраля - приметы и обряды в Мартынов день
26 февраля - приметы и обряды в Мартынов день

В Турции снова произошло землетрясение

В Турции снова произошло землетрясение
08:42 Сегодня Телеграф

Новости мира:Очередное землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Турции.

На востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло около 23.00 по местному времени (01.00 по Киеву) в 40 км к востоку от города Малатья. Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока не было.

Где произошло землетрясение в Турции / Карта

Напомним, что за последний месяц Турцию всколыхнули несколько мощных землетрясений. Самый смертельный из них произошел вечером 24 января – тогда погиб 41 человек и 1607 получили ранения. Эпицентр толчков располагался в провинции Элязыг, что на Востоке Турции.

28 января землетрясение всколыхнуло уже западную часть страны. Здесь зафиксировали толчки магнитудой 4,8. По словам представителей властей, обошлось без больших разрушений и серьезно травмированных.

На ирано-турецкой границе произошло повторное землетрясение

Уже в середине февраля вновь на западе произошли за два дня сразу два землетрясения. Эти подземные толчки также ощутили в Болгарии, Греции и Македонии. О жертвах или пострадавших тогда также официально не сообщали.

Зато мощное смертельное землетрясение всколыхнуло Турцию 23 февраля. Его магнитуда составила 5,7. Из-за стихии погибли по меньшей мере 9 человек Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение: 9 человек погибли – фото, видео , среди которых было 3 детей. Еще 37 человек получили ранения. Инцидент произошел в приграничном с Ираном районе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Землетрясение, Землетрясение в Турции, Малатья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
02 Минсоцполитики: Счет за жилищно-коммунальные услуги - вещь индивидуальная
03 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
04 Зеркаль о конституционной реформе в РФ: Путин понимает, что он не вечен
05 Лучше кофе: преимущества корня цикория для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Евросоюз меняет правила маркировки автомобильных шин
Евросоюз меняет правила маркировки автомобильных шин
На Донбассе боевики пять раз открывали огонь
На Донбассе боевики пять раз открывали огонь
ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса
ВОЗ: Мир не готов к распространению коронавируса
Масленица 2020: Как встречать третий день Масленицы
Масленица 2020: Как встречать третий день Масленицы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь