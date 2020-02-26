В Турции снова произошло землетрясение

Новости мира:Очередное землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Турции.

На востоке Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло около 23.00 по местному времени (01.00 по Киеву) в 40 км к востоку от города Малатья. Специалисты установили, что его очаг располагался на глубине 10 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока не было.

Где произошло землетрясение в Турции / Карта

Напомним, что за последний месяц Турцию всколыхнули несколько мощных землетрясений. Самый смертельный из них произошел вечером 24 января – тогда погиб 41 человек и 1607 получили ранения. Эпицентр толчков располагался в провинции Элязыг, что на Востоке Турции.

28 января землетрясение всколыхнуло уже западную часть страны. Здесь зафиксировали толчки магнитудой 4,8. По словам представителей властей, обошлось без больших разрушений и серьезно травмированных.

Уже в середине февраля вновь на западе произошли за два дня сразу два землетрясения. Эти подземные толчки также ощутили в Болгарии, Греции и Македонии. О жертвах или пострадавших тогда также официально не сообщали.

Зато мощное смертельное землетрясение всколыхнуло Турцию 23 февраля. Его магнитуда составила 5,7. Из-за стихии погибли по меньшей мере 9 человек Турцию всколыхнуло новое мощное землетрясение: 9 человек погибли – фото, видео , среди которых было 3 детей. Еще 37 человек получили ранения. Инцидент произошел в приграничном с Ираном районе.