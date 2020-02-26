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В Минске призвали РФ ввести эпидемиологический контроль на линии разграничения из-за коронавируса

В Минске призвали РФ ввести эпидемиологический контроль на линии разграничения из-за коронавируса
18:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:В Минске на переговорах ТКГ призвали Россию ввести санитарный контроль на территориях разграничения.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона призвала Российскую Федерацию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала относительно установления ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону", - говорится в сообщении. 

Угроза коронавируса: В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы отметила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц.

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Украина, РФ, Донбасс, Коронавирус, Дарка Олифер, ТКГ.
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