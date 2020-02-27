Еще в двух европейских странах обнаружили коронавирус

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08:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Эстонии м Дании зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом COVID-19.

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - заявил в четверг на телеканале Эстонского телевидения министр социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik).

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.

"По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк. Более подробную ситуацию власти Эстонии обещали предоставить в течение дня.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 также зафиксирован и в Дании. 

По сведениям издания, инфицированный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Мужчина находится на домашнем карантине.

Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек

Ранее первый случай заражения коронавирусом подтвердили и в Норвегии.

Сейчас количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 82 тысяч.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия.

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Все по теме:

Эстония, Дания, Больные, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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