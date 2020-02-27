Александр Лукашенко: "Мы готовы к реальной интеграции, но без принуждения"

Новости мира:Белорусский лидер заявил, что они готовы к интеграции но без принуждения.

Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент местного агентство БелТА.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", — заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию: "наших государств — России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", — обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.

"Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции", — подчеркнул глава государства.

Добавим, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удивление по поводу трактовки российскими министрами его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным по поставкам нефти и компенсации потерь белорусской стороне от налогового маневра в нефтяной сфере России.