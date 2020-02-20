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Неожиданные цифры: сколько людей проживает в Беларуси

Неожиданные цифры: сколько людей проживает в Беларуси
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Первые данные переписи гласят, что Беларуси проживает более 9,4 млн человек.

Согласно первым данным проведенной в 2019 году в Беларуси переписи населения, в стране проживает более 9,4 млн человек, сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси (Белстата) Инна Медведева.

"В переписи поучаствовало 95% населения Республики Беларусь, из которых 22% переписались по интернету. 28% поучаствовали в переписи, находясь на мобильном либо стационарном участке, 48% населения были опрошены на дому", - рассказала Медведева на пресс-конференции в четверг, представляя первые данные переписи.

Еще 2% отказались от участия в переписи, отметила глава Белстата, уточнив, что по международным стандартам такой показатель допускается до 10%. Данные об "отказниках", а также о тех лицах, которых переписчики не застали дома, согласно международным стандартам, брались из административных источников, добавила Медведева.

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"В результате по состоянию на 4 октября 2019 года, по данным переписи населения, в Республике Беларусь проживает 9 млн 413 тыс. 446 человек. Из них 4 млн 351 тыс. 473 - мужчины, или 46,2% от общей численности населения, и 5 млн 61 тыс. 973 женщины, это 53,8% к общей численности", - рассказала Медведева.

"Численность населения по сравнению с текущим учетом (... ) уменьшилась на 41 тыс. человек, или на 0,4%", - сообщила Медведева, пояснив, что основная причина - это внешняя миграция.

Согласно данным переписи, городское население республики составляет 7 млн 299 тыс. 989 человек (77,5%), сельское - 2 млн 113 тыс. 457 человек (22,5%).

"Если посмотреть на распределение численности населения по регионам, то мы видим, что город Минск уверенно преодолел двухмиллионный рубеж", - проинформировала глава Белстата. В столице, согласно переписи, проживает 2 млн 18 тыс. человек.

"При подведении итогов по переписи населения мы обратили внимание, что основной эффект по сравнению с текущим учетом пришелся на межреспубликанскую миграцию. Пять регионов у нас уменьшились по численности населения, а город Минск и Минская область - увеличились", - заметила Медведева.

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"Фактически население переезжает туда, где выше доходы и, соответственно, благоприятнее условия проживания", - констатировала она.

Результаты переписи по социально-демографическим характеристикам Белстат планирует обработать к 1 сентября.

Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года.

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Беларусь, Перепись населения, Белстат, Инна Медведева.
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