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Испанские парламентарии ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Испанские парламентарии ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
16:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Нижняя палата парламента Испании ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в Североатлантический Альянс.

Нижняя палата испанского парламента в четверг утром проголосовала за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров, пишет "Европейская правда".

"Нижняя палата в Мадриде сегодня утром ратифицировала протокол присоединения к НАТО 279 голосами "за" и одним голосом "против"! Большое спасибо! Следующая и последняя остановка - Сенат", - написал министр на своей Facebook-странице.

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Испания - последняя страна НАТО, которая еще не одобрила протокол о присоединении Северной Македонии. Голосование откладывалось из-за роспуска парламента и досрочных выборов.

После полной ратификации протокола Испанией бывшая югославская республика станет полноправным членом НАТО.

Напомним, в Испании подтвердили новый случай заражения на коронавирус.

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Испания, НАТО, Парламент Испании, Северная Македония.
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