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Меры по коронавирусу: В Греции не планируют закрывать границы

Меры по коронавирусу: В Греции не планируют закрывать границы
18:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Власти Греции собираются усилить проверку на границах но закрывать их не планируют.

Правительство Греции не объявляло о закрытии внешних границ в связи с коронавирусом, а заявление премьер-министра страны отображает намерение укрепить контроль на внешних границах ЕС.

Об этом в пятницу в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Адальбер Янз (Adalbert Jahnz), комментируя заявление правительства Греции о намерении ограничить доступ для иностранцев. 

"Как мы понимаем, заявление премьер-министра Греции Мицотакиса (Kyriakos Mitsotakis) не имело отношения к закрытию границ. Это была декларация намерения Греции нарастить контроль на внешних границах, в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом, по причине угроз общественному здоровью. Премьер-министр проинформировал Еврокомиссию об этом решении. Мы приняли во внимание эту декларацию и остаемся в тесном контакте с властями Греции", - отметил официальный представитель.  

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Он отметил, что Еврокомиссия поддерживает усилия стран-членов в осуществлении эффективного контроля на внешних границах, в соответствии с законодательством ЕС, и подтверждает готовность оказывать какую-либо помощь. В частности, в Греции уже работают специалисты Европейского агентства по охране границ и береговой охране (FRONTEX), которые уже оказывают помощь властям Греции в выполнении обязанностей по контролю на границах.

Подобную помощь Евросоюз предоставляет Болгарии, которая также испытывает на себе растущее миграционное давление. 

"Если страны нуждаются в помощи, мы действуем по запросу. В случае с Болгарией это может быть финансовая помощь или прямая оперативная помощь от FRONTEX. С 2015 года мы уже предоставили Болгарии более 300 миллионов евро для решения проблем миграции. Сейчас в стране находятся около 70 служащих FRONTEX, при этом Болгария всегда может запрашивать дополнительную помощь. Это же касается Греции", - сказал Янз.

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По сообщениям международных СМИ, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг заявил о том, что Греция предпримет меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, особенно на островах, которые находятся на традиционных путях миграции. По состоянию на сегодняшний день, в Греции зарегистрировано три случая инфицирования коронавирусом.

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Греция, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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