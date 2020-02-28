Нехватка защитных масок: ЕС помогут Италии со средствами предохранения от коронавируса

Новости мира:Страны ЕС собираются помочь Италии с решением проблемы о нехватке защитных масок.

Европейская Комиссия, координирующая усилия по борьбе со всплеском коронавируса Covid-19 в ЕС, с использованием возможностей Механизма гражданской обороны ЕС обратилась к странам-членам с просьбой солидарно помочь Италии, испытывающей недостаток защитных масок.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

"Италия является частью нашей европейской семьи, и мы сделаем все, что мы можем, чтобы помочь. Мы находимся в постоянном контакте с итальянскими структурами гражданской обороны. Как мы говорили с начала вспышки, это вирус, не знающий границ, и все страны должны проявлять солидарность и координировать меры", - заметил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.

Как говорится в сообщении, Еврокомиссия вместе со странами-членами ускоряет процесс совместного заказа защитного оборудования. Главной целью таких усилий является обеспечение доступа всех стран-членов до необходимого количества защитного оборудования и минимизации его потенциальной нехватки.

Отмечается также, что вчера Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон (Thierry Breton) объявил о начале работы по обобщению эффекта, который всплеск коронавируса несет для европейской промышленности и деловой активности.

"Ущерб для туризма и авиационного транспорта является уже ощутимым. И это только начало", - отметил Еврокомиссар вчера во время Совета ЕС по вопросам конкуренции.

По данным Еврокомиссии, в результате удара коронавируса в январе-феврале текущего года в Европу не прибыли в 250 тысяч китайских туристов, что привело к потере около 2 миллионов дней проживания в гостиницах. Потери несут также все европейские перевозчики. Еврокомиссар Терри Бретон обратился ко всем странам ЕС с просьбой предоставлять Еврокомиссии оперативную информацию относительно объемов потерь для оценки и реагирования на ущерб, который COVID-19 наносит предприятиям и бизнесу по всему звену товарного снабжения.

Как сообщалось, по состоянию на 28 февраля в мире зарегистрировано 83399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2858 летальных. Выздоровели уже 36659 человек.

В Италии зарегистрировано более 650 случаев коронавируса - наибольшее количество после Китая.