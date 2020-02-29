Коронавирус: в Монако зафиксировали первый случай заболевания

Новости мира:Правительство Монако подтвердило первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

В Монако вечером 28 февраля подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Monaco Matin.

"В эту пятницу вечером мужчина был переведен из Больничного центра принцессы Грейс в Монако в больницу Л’Арше в Ницце после того, как результаты утренних анализов оказались положительными", — сообщают в газете.

Так, по словам княжеского правительства, состояние здоровья пациента "не вызывает беспокойства".

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в Европе перевалило за тысячу. Во Франции заразилось 57 человек.

Напомним, в Китае за сутки зарегистрировано 47 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,8 тыс.