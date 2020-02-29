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Угроза нового миграционного кризиса: Австрия готова направить силовиков на внешние границы ЕС

Угроза нового миграционного кризиса: Австрия готова направить силовиков на внешние границы ЕС
17:09 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Австрия готова защищать границы ЕС и свою собственную от новой волны миграции.

Австрия готова усилить охрану границ ЕС и своей собственной границы на фоне риска начала нового миграционного кризиса.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет "Европейская правда".

"Австрия также готова поддержать страны дополнительными полицейскими на внешней границе, как об этом заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер. Если защита внешней границы ЕС провалится, тогда Австрия будет защищать свою границу", - заявил в Twitter глава австрийского правительства.

Он подчеркнул, что в любом случае нельзя допустить повторения ситуации 2015 года, когда в ЕС нелегально прибывали сотни тысяч мигрантов.

"Наша цель - защитить внешние границы ЕС, остановить там нелегальных мигрантов и не пропускать их", - добавил Курц.

Напомним, Турция объявила, что открывает свою границу с ЕС для сирийских беженцев после гибели 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб в результате нападения войск Башара Асада, которых поддерживает РФ.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что около 18 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Европой. Он сказал, что Турция не будет их сдерживать.

В Греции, которая имеет пешеходную границу с Турцией, последние сутки мигранты пытаются прорваться в районе пункта пропуска Кастаньес. Мигрантов отгоняют светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

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В Турции уже несколько лет подряд находится около 3,6 миллиона беженцев из охваченной войной Сирии. Часть из них живет во временных лагерях вблизи сирийской границы, часть - разъехалась по территории страны.

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Мигранты, Австрия, Себастьян Курц.
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