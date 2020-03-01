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Поддержка Греции и Болгарии: в ЕС обозначили свой главный приоритет

Поддержка Греции и Болгарии: в ЕС обозначили свой главный приоритет
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ от потока мигрантов.

Европейский союз готов оказать дополнительную поддержку своим членам - Греции и Болгарии - в охране их границ перед лицом наплыва незаконных мигрантов, вызванного обострением кризиса в Сирии, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром (Кириакосом) Мицотакисом и премьер-министром (Бойко) Борисовым", - написала она в субботу вечером в Твиттере.

"Наш главный приоритет на данном этапе, - продолжала она, - обеспечить полную поддержку Греции и Болгарии. Мы готовы оказать дополнительную поддержку, в том числе через (пограничное агентство ЕС) Frontex на сухопутной границе".

Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

Как сообщила пресс-служба Мишеля, тот в субботу разговаривал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил соболезнование в связи с гибелью турецких военных в сирийском Идлибе.

Глава Евросовета выразил Эрдогану глубокую обеспокоенность в связи "неимоверными страданиями" мирного населения, вызванными военными действиями в Идлибе и призвал все стороны к "устойчивому и долговременному прекращению огня и политическому решению на основе резолюций Совета Безопасности ООН".

Мишель назвал важнейшим приоритетом оказание гуманитарной помощи и обеспечение доступа ее к нуждающемуся населению. ЕС готов продолжать и усиливать эту помощь.

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Греция, ЕС, Болгария, Урсула фон дер Ляйен.
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