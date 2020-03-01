Подозрение на коронавирус: более 30 граждан Армении изолировали

Новости мира:Власти Армении отправили 32 человека на карантин с вероятностью заражения COVID-19.

Более 30 человек госпитализированы в Армении в срочном порядке после официального подтверждения случая заражения новым типом коронавируса.

Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Armenia News.

"Согласно критериям международных организаций, после того, как у нас был подтвержденный случай заражения коронавирусом, мы госпитализировали и взяли под наблюдение 32 человек. Это те люди, которые общались с зараженным коронавирусом пациентом, в том числе и те, которые были с ним в одном самолете", — отметил он.

По словам министра, для выявления и лечения коронавируса государство выделило гостиницу в 50 км от Еревана.

"Хочу подчеркнуть, что не вижу необходимости для закрытия школ или детских садов. У меня двое детей, они пойдут в школу", — отметил он. Торосян также добавил, что в настоящий момент вопрос закрытия границы с Грузией, где также есть зафиксированные случаи заражения коронавирусом, не обсуждается.