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Правительство Франции проведет пенсионную реформу без голосования в парламенте

Правительство Франции проведет пенсионную реформу без голосования в парламенте
12:45 Сегодня Телеграф

Новости мира:Правительство Франции не будет обсуждать пенсионную реформу в парламенте, поскольку оппозиция внесла 40 тысяч правок.

Правительство франции намерено продвигать скандальную пенсионную реформу президента страны Эммануэля Макрона, без согласовании в парламенте. Пойти на такой шаг они решились после того, как оппозиция внесла в парламент свыше 40 тысяч правок. 

Премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что оппозиция пошла на такую уловку, чтобы заблокировать документ. Однако правительство намерено прибегнуть к статье 49.3 Конституции, которая позволяет избежать этого. 

"Получив 29 февраля разрешение Совета министров, я решил возложить на правительство ответственность за проведение законопроекта, устанавливающего единую универсальную пенсионную систему. Но не для того, чтобы положить конец любым дебатам, а чтобы положить конец этому этапу дебатов", - сказал Филипп.

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Данная реформа может стать самой большой со времен Второй мировой войны. Инициатива правительства вызвала жесткую реакцию у общества, что привело к массовым забастовкам по всей стране, в том числе и госсекторе. Правительство попыталось уладить этот вопрос исключив из законопроекта пункт об повышении пенсионного возраста. Однако это не успокоило протестующих.

Заявление премьер-министра стало для парламентариев полной неожиданностью. В оппозиции заявили, что подадут иск против правительства.

Напомним, во Франции запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях, в которых принимают участие более 5 тысяч человек.

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Франция, Пенсионная реформа, Премьер-министр Франции.
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